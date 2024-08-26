"تاليسكا" في طريقه للانتقال إلى دوري عربي آخر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الغرافة القطري من الحصول على توقيع مهاجم النصر السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا، خلال الفترة المقبلة.
وأفاد موقع "Sporsayfa" أن البرازيلي على وشك الانضمام إلى الغرافة على سبيل الإعارة، وقد ينتهي هذا النقل في أقرب وقت.
ودائمًا ما ارتبط اسم "تاليسكا" بأندية الدوري التركي؛ أبرزهم بشكتاش الذي لعب له البرازيلي سابقًا، وأيضًا فنربخشة.
وبحسب الموقع، فإن نادي النصر كان قد اتخذ قراره بوضع "تاليسكا" على قائمة اللاعبين المتاحين لبيع عقدهم خلال هذا الصيف.
وأكدت تقارير أيضًا أن المفاوضات بين النصر والفريق القطري الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تسير على نحو إيجابي.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الغرافة قدّم للاعب النصر عقدًا لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 20 مليون دولار، للاعب الذي وافق على الشروط الشخصية.
وسبق أن ذكرت تقارير أن "تاليسكا" الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، باتت لديه الرغبة في العودة إلى الدوري التركي مرة أخرى.