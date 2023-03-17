الجواد "قسورة الخالدية" يحقق كأس بطولة السرعة للخيل العربية

حقَّق الجواد قسورة الخالدية، لإسطبلات الخالدية كأس بطولة السرعة للخيل العربية، وذلك في الحفل الـ 106 الذي أقامه نادي سباقات الخيل ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية, كما حقق الجواد باور إف بيوتي، للمالك سلطان عايد الدلبحي، كأس أمريكا الشمالية، وحقَّقت الفرس أميرة فهد، للمالك فهد الجبر، جائزة نادي سباقات الخيل (للأفراس المباعة في مزاد 2021)، فيما حقَّق الجواد إنتجين، للمالك عبدالإله النغيمشي، جائزة نادي سباقات الخيل (للأمهار والحصن المباعة في مزاد 2021)، وسلَّم الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن الجوائز للفائزين.