رئيس رابطة الدوري السعودي "العفالق" يهنئ "الفيصل" و"المسحل".. بمناسبة استضافة السعودية كأس آسيا 2027

رفع رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الرابطة والأندية أعضاء الجمعية العمومية، تهانيه للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ بمناسبة فوز ملف السعودية باستضافة كأس آسيا 2027.
وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اعتزازه بملف السعودية 2027 الذي يجسّد روح وإثارة كرة القدم في السعودية، وتطلع اللاعبين لهذه التجربة أمام جماهيرنا المتحمسة.
وأضاف "العفالق": "مع استمرار نمو كرة القدم السعودية والوصول إلى آفاق جديدة، نتطلع إلى الترحيب بالمنتخبات والمشجعين من جميع أنحاء القارة في المملكة العربية السعودية في عام 2027".