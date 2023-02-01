رئيس رابطة الدوري السعودي "العفالق" يهنئ "الفيصل" و"المسحل".. بمناسبة استضافة السعودية كأس آسيا 2027

وأضاف "العفالق": "مع استمرار نمو كرة القدم السعودية والوصول إلى آفاق جديدة، نتطلع إلى الترحيب بالمنتخبات والمشجعين من جميع أنحاء القارة في المملكة العربية السعودية في عام 2027".