بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تصل لمحطتها الأخيرة.. وبلوفيسكي أبرز المرشحين للتتويج

وشهدت الجولتان الثالثة والرابعة، اللتان أُقيمتا في جدة، منافسات قوية بين السائقين؛ إذ افتتح البريطاني لويس ويريل، الوافد الجديد إلى البطولة، نتائج الجولة الثالثة بتحقيق الفوز في سباقها الأول، قبل أن ينجح السويدي سكوت ليندبلوم في حصد انتصار السباق الثاني للجولة ذاتها. وفي الجولة الرابعة، واصل البريطاني كيت بلوفيسكي حضوره القوي بفوزه في السباق الأول، فيما عاد لويس ويريل ليؤكد تألقه بتحقيق الفوز في السباق الثاني للجولة نفسها.