بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تصل لمحطتها الأخيرة.. وبلوفيسكي أبرز المرشحين للتتويج

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وذلك خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر الجاري، بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط ترقّب كبير لجولة الحسم.
وتتجه الأنظار في الجولة الختامية نحو البريطاني كيت بلوفيسكي، الذي يخوض منافسات جدة بوصفه المرشح الأوفر حظًا لحسم لقب الموسم، ويستفيد بلوفيسكي من أفضلية مريحة في صدارة الترتيب العام بفارق 21 نقطة عن صاحب المركز الثاني الإماراتي آدم الأزهري، ما يعزز فرصه في تأكيد تفوقه وضمان اللقب، فيما يواصل السويدي سكوت ليندبلوم التمسك بحظوظه في المنافسة رغم تأخره بفارق 38 نقطة عن المتصدر.
وشهدت الجولتان الثالثة والرابعة، اللتان أُقيمتا في جدة، منافسات قوية بين السائقين؛ إذ افتتح البريطاني لويس ويريل، الوافد الجديد إلى البطولة، نتائج الجولة الثالثة بتحقيق الفوز في سباقها الأول، قبل أن ينجح السويدي سكوت ليندبلوم في حصد انتصار السباق الثاني للجولة ذاتها. وفي الجولة الرابعة، واصل البريطاني كيت بلوفيسكي حضوره القوي بفوزه في السباق الأول، فيما عاد لويس ويريل ليؤكد تألقه بتحقيق الفوز في السباق الثاني للجولة نفسها.
الترتيب العام للعشرة الأوائل في بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 قبل انطلاق الجولة الختامية:
البريطاني كيت بلوفيسكي، فريق (بيكس): 146 نقطة
الإماراتي آدم الأزهري، فريق (فالفولين): 125 نقطة
السويدي سكوت ليندبلوم، فريق (ريد بُل): 108 نقاط
البلجيكي تيبو رامايكرز، فريق (زاهد): 82 نقطة
البريطاني لويس ويريل، فريق (كاراجي): 75 نقطة
السعودي عبدالله كامل، فريق (أستوب): 56 نقطة
الإماراتي ثيو بالمر، فريق (جاكو): 55 نقطة
الهولندية اسمي كوسترمان، فريق (ماي كار): 34 نقطة
الهولندية نينا جادمان، فريق (كاراجي): 33 نقطة
الهندي آري بانسال، فريق (ماي كار): 30 نقطة
وتُعد بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 محطة أساسية للسائقين السعوديين والأجانب على حد سواء، إذ توفر منصة حقيقية لإعداد الجيل القادم من السائقين من خلال صقل مهاراتهم وتمكينهم من الارتقاء بمستواهم، بما يمهد لهم الطريق للوصول إلى المحافل العالمية.
كما تعكس البطولة حرص الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على ترسيخ مكانة المملكة كموطن لرياضة المحركات، وتعزيز حضور السائقين السعوديين على الساحة الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت تمكين الشباب وتطوير قطاع الرياضة أهمية كبيرة.