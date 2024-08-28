قادماً من آينتراخت يراونشفايغ الألماني.. العراقي "يوسف الأمين" إلى الوحدة

أعلن نادي الوحدة الناشط في الدوري السعودي للمحترفين، تعاقده مع اللاعب العراقي يوسف الأمين، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد حتى عام 2027، قادماً من نادي آينتراخت يراونشفايغ الألماني.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، بياناً، قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر، وبحضور المهندس توفيق تونسي المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم، إجراءات التوقيع مع الدولي العراقي يوسف الأمين، لاعب خط الوسط، قادماً من نادي آينتراخت يراونشفايغ الألماني ولمدة ٣ مواسم".
ولد أمين في مدينة إسن الألمانية وتدرج في صفوف الشباب في أندية؛ بوخوم، وبوروسيا دورتموند وفيكتوريا كولن من الدرجة الثالثة، وتم تصعيده مع الأخير للفريق الأول، حيث شارك في 41 مباراة ونجح في جذب الانتباه لموهبته. وخلال موسم 2022-23، لعب 17 مباراة مع فينورد تحت 21 عاماً في روتردام، قبل أن ينتقل إلى يراونشفايغ في دوري الدرجة الثانية الألماني العام الماضي.