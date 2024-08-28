قادماً من آينتراخت يراونشفايغ الألماني.. العراقي "يوسف الأمين" إلى الوحدة

ولد أمين في مدينة إسن الألمانية وتدرج في صفوف الشباب في أندية؛ بوخوم، وبوروسيا دورتموند وفيكتوريا كولن من الدرجة الثالثة، وتم تصعيده مع الأخير للفريق الأول، حيث شارك في 41 مباراة ونجح في جذب الانتباه لموهبته. وخلال موسم 2022-23، لعب 17 مباراة مع فينورد تحت 21 عاماً في روتردام، قبل أن ينتقل إلى يراونشفايغ في دوري الدرجة الثانية الألماني العام الماضي.