رئيس نادي النصر إبراهيم المهيدب يستقيل من منصبه

أعلن إبراهيم المهيدب رئيس مؤسسة نادي النصر غير الربحية تقديم استقالته من منصبه بعد أقل من شهرين على فوزه بانتخاب النادي.
وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها:" من مصلحة الكيان النصراوي، أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح".
وأضاف: "لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم استقالتي.. ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعماً لكل من يعمل لخدمة النادي.. بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".
يذكر أن الصلاحيات الرياضية في يد الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر والإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي .
كما قدم قفاري صالح القفاري عضو مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية استقالته من مجلس الإدارة على خلفية استقالة رئيس النادي.
وكتب القفاري عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس):" تقديراً وإيماناً برؤية أخي الحبيب إبراهيم المهيدب، الذي قدم الغالي و النفيس خلال شهرين من رئاسته لنادي النصر، أعلن استقالتي من مجلس إدارة النصر متمنياً للعالمي التوفيق خلال المرحلة القادمة".