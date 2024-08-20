رئيس نادي النصر إبراهيم المهيدب يستقيل من منصبه

وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها:" من مصلحة الكيان النصراوي، أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح".