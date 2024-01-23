نادٍ سعودي مهتم بالتعاقد مع حارس ساوثهامبتون الإنجليزي "أليكس مكارثي"

وأشار الصحفي إلى أن هناك الآن محادثات جارية حول انتقال مجاني للاعب في نهاية الموسم ولكن من غير المرجح أن يطالب حينها مسؤولي النادي الإنجليزي برسوم مقابل اللاعب الأعلى أجرًا؛ لذلك يمكن أن يحدث البيع هذا الشهر.