نادٍ سعودي مهتم بالتعاقد مع حارس ساوثهامبتون الإنجليزي "أليكس مكارثي"

أبدى أحد الأندية السعودية اهتمام بالتعاقد مع الإنجليزي أليكس مكارثي، حارس مرمى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، خلال الموسم الشتوي الجاري.
وبحسب ما ذكره الصحفي "جاك روسر" الذي يعمل في صحيفة "the sun"؛ فإن أليكس مكارثي دخل دائرة اهتمام بعض من أندية الدوري الإنجليزي، وأحد أندية الدوري السعودي.
وأشار الصحفي إلى أن هناك الآن محادثات جارية حول انتقال مجاني للاعب في نهاية الموسم ولكن من غير المرجح أن يطالب حينها مسؤولي النادي الإنجليزي برسوم مقابل اللاعب الأعلى أجرًا؛ لذلك يمكن أن يحدث البيع هذا الشهر.
ويلعب الإنجليزي أليكس مكارثي البالغ من العمر 34 عامًا لفريق ساوثهامبتون منذ أغسطس 2016، قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي.
وسبق للاعب اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ريدنغ، وكينغ (إعارة)، كامبريدج يونايتد (إعارة)، ألدرشوت تاون (إعارة)، يوفل تاون (إعارة)، برينتفورد (إعارة)، ليدز يونايتد (إعارة)، وكوينز بارك رينجرز.