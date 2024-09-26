ضمن تصفيات كأس آسيا .. الأخضر الشاب يواجه "ماكاو"

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والتي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا، فلسطين، أفغانستان، ماكاو.