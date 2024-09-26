ضمن تصفيات كأس آسيا .. الأخضر الشاب يواجه "ماكاو"

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025.
ويستضيف "الأخضر" منتخب ماكاو، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والتي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا، فلسطين، أفغانستان، ماكاو.