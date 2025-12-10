"لحظات العُلا" تفتح التسجيل لسباق "درب العُلا 2026" في يناير المقبل

تختتم جميع المسارات في البلدة القديمة، التي تتحول إلى نقطة نهاية نابضة بالحماس تجمع العدّائين والجمهور في أجواء رياضية وثقافية. وعلى مدار يومين، يكتسب الحدث طابعًا احتفاليًا يجمع بين التحدي وروح الاكتشاف والتواصل، حيث يُستقبل المشاركون في اليوم الأول في قرية السباق بمُدرج البلدة القديمة لاستلام حقائبهم، وتنطلق في ذات اليوم سباقات الأطفال والغروب، بينما تُقام السباقات التنافسية في اليوم الثاني.