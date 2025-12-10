"لحظات العُلا" تفتح التسجيل لسباق "درب العُلا 2026" في يناير المقبل

واس- العلا: أعلنت "لحظات العُلا" عن فتح باب التسجيل لسباق "درب العُلا 2026"، الذي يُقام يومي 22 و23 يناير 2026، في نسخة جديدة تُعيد أحد أبرز الأحداث الرياضية في المملكة. ويعود السباق بدعوة مفتوحة لعدّائي المملكة والمنطقة والعالم لخوض مجموعة من التحديات وسط تضاريس العُلا الطبيعية ومواقعها التاريخية العريقة.
ويواصل "درب العُلا" توسعه عامًا بعد عام ضمن تقويم "لحظات العُلا"، عبر مجموعة من السباقات التي تراعي مختلف الفئات، من الأطفال والهواة، وصولًا إلى نخبة محترفي سباقات التحمّل. وتشمل السباقات: سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلومتر، وسباق الغروب لمسافة 3 كيلومترات، وسباقات 10 و23 كيلومترًا للعدّائين المتوسطين، إلى جانب سباق 50 كيلومترًا للمحترفين، وسباق 100 كيلومتر لفئة النخبة.
تختتم جميع المسارات في البلدة القديمة، التي تتحول إلى نقطة نهاية نابضة بالحماس تجمع العدّائين والجمهور في أجواء رياضية وثقافية. وعلى مدار يومين، يكتسب الحدث طابعًا احتفاليًا يجمع بين التحدي وروح الاكتشاف والتواصل، حيث يُستقبل المشاركون في اليوم الأول في قرية السباق بمُدرج البلدة القديمة لاستلام حقائبهم، وتنطلق في ذات اليوم سباقات الأطفال والغروب، بينما تُقام السباقات التنافسية في اليوم الثاني.
يحصل جميع المشاركين على الحقيبة الرسمية التي تضم قميص السباق، وغطاء رأس، وشريحة التوقيت، ورقم المتسابق، فيما تتطلب المسافات الطويلة تجهيزات إضافية للسلامة والدعم أثناء عبور التضاريس الوعرة.
ولا تقتصر التجربة على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى بيئة متكاملة في قرية السباق، تقدم خيارات ترفيهية وموسيقية ومرافق للعافية والمأكولات، مما يجعلها وجهة مميزة للرياضيين وعائلاتهم ومرافقيهم.
وقد رسّخ السباق مكانته كأحد أبرز فعاليات الجري في المنطقة، مستفيدًا من روعة العُلا الطبيعية، من التكوينات الصخرية والأودية الصحراوية، إلى المعالم الأيقونية مثل جبل الفيل وقاعة مرايا وموقع الحِجر المصنّف عالميًا.
ويتم التسجيل عبر موقع experiencealula.com، حيث يحصل المسجّلون لاحقًا على التذكرة الإلكترونية التي تشمل خرائط المسارات وتعليمات السباق، عبر فريق Race Arabia المنظم.
يُذكر أن هذا الحدث يأتي ضمن تقويم لحظات العُلا 2025 / 2026، الذي يضم عددًا من الفعاليات الرياضية العالمية الأخرى، منها طواف العُلا، بطولة بولو الصحراء، وكأس الفرسان للقدرة والتحمّل، تأكيدًا على مكانة العُلا كوجهة رياضية وثقافية عالمية.