البريطاني "رون غورلي" رئيسًا تنفيذيًا لشركة نادي الأهلي السعودي

أعلن مجلس إدارة شركة نادي الأهلي السعودي عن تعيين البريطاني رون غورلي رئيسًا تنفيذيًا للنادي ويأتي التعيين سعيًا إلى تعزيز مسيرة النادي الرياضية والتجارية والإداريـة، ومواكبة تطلعات جمهور النادي العريق.
ويعد غورلي أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين في المجال الرياضي حيث يمتلك خبرة واسعة تزيد على 25 عامًا في أكبر الأندية الرياضية الإنجليزية، تمكن خلالها من إدارة عدة أندية عريقة وتحقيق نقلة نوعية في نتائجها الرياضية والتجارية والإدارية.
وثمّن مجلس الإدارة جهود يزن الشريف المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيًا لشركة نادي الأهلي السعودي حيث يعد أحد الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الإدارية والتحولية للنادي.