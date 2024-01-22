البريطاني "رون غورلي" رئيسًا تنفيذيًا لشركة نادي الأهلي السعودي

ويعد غورلي أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين في المجال الرياضي حيث يمتلك خبرة واسعة تزيد على 25 عامًا في أكبر الأندية الرياضية الإنجليزية، تمكن خلالها من إدارة عدة أندية عريقة وتحقيق نقلة نوعية في نتائجها الرياضية والتجارية والإدارية.