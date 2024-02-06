ملك الأردن مهنئًا "النشامى" بالتأهل لنهائي كأس آسيا 2023: "رفعتوا راسنا.. مبارك لكم"

هنَّأ ملك الأردن، الملك عبدالله بن الحسين، المنتخب الأردني الأول لكرة القدم؛ بمناسبة تأهُّله إلى نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.
وقال الملك عبدالله بن الحسين في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا. مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا. راية الأردن مرفوعة دومًا بهمة أبنائه وعزيمتهم. حيا الله النشامى".
وكان منتخب "النشامى" قد عبر محطة كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء؛ ليُدوِّن تاريخًا جديدًا في مسيرة الرياضة الأردنية ببلوغه النهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه.