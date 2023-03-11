في "جولة يوم العلم".. الأهلي والرياض على قمة تايكوندو السيدات

وتوج الأبطال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري، وشمل التكريم اللاعبات اللاتي حصلن على إنجازات دولية خلال العام الحالي (دنيا أبو طالب، رهف الجوهي، ديما الفرائضي، لتين مثنى، طيبة الشريف) وطالب البطلات بمواصلة التألق وتحقيق أفضل المعطيات، عقب ذلك تم منح الدكتور ياسر البراهيم شهادة الحزام الأسود الفخري لقاء دعمه للبطولة وتقديمه جوائز عينية للفائزات، وتكريم مدربات الأندية والإداريات عطفًا على العمل الرائع الذي تجلى في البطولة والظهور المشرّف واللائق للعبة التايكوندو النسائية الذي يشهد تطورًا واضحًا من فترة لأخرى على المستوى الداخلي والدولي، وكان آخر الإنجازات الحصول على البرونزية العالمية لموسم 2022 عبر العالمية دنيا أبوطالب والعديد من الميداليات الأخرى بجهود اللاعبات المشاركات، من جانب آخر أثنى "العمري" على جهود الجميع وخص بالشكر إدارة نادي النهضة على ما وجده الاتحاد من تسهيلات خلال فعاليّات البطولة، وقال إن وقفة أحمد الشهري مدير الألعاب المختلفة بالنادي محل تقدير، وهذا يجسد المعنى الحقيقي للدعم بما يخدم المصلحة العامة.