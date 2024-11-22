في ختام التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.. 6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"

وانطلق موسم دوري الأبطال العالمي 2024 من الدوحة في مارس الماضي، ومرّ بمدن: ميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيرًا الرياض.