غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي خلت من أي لاعب من فريق الأهلي.
وضمت التشكيلة لاعبين من أندية الأخدود، النصر، الخليج، بالإضافة إلى لاعب واحد من كل من التعاون، الهلال، الاتحاد، نيوم، والفيحاء، وجاءت التقييمات الأعلى لبعض اللاعبين لافتة، خصوصًا في خط الوسط والدفاع.
التشكيلة المثالية للجولة السابعة:
حراسة المرمى:
راكان النجار (الأخدود) – 8.5
خط الدفاع:
وليد الأحمد (التعاون) – 8.0
عبدالإله العمري (النصر) – 8.0
سعيد الربيعي (الأخدود) – 9.1
خط الوسط:
محمد كنو (الهلال) – 8.1
موسى ديابي (الاتحاد) – 8.9
سعيد بن رحمة (نيوم) – 9.0
كوستاس فورتونيس (الخليج) – 10.0
جيسون (الفيحاء) – 8.8
خط الهجوم:
كريستيانو رونالدو (النصر) – 8.2
جوشوا كينج (الخليج) – 8.0
وأثار غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية تساؤلات جماهيرية، لا سيما في ظل الأداء اللافت للفريق خلال بعض المباريات السابقة، فيما أكد متابعون أن التشكيلة تستند إلى تقييمات رقمية دقيقة لكل جولة.