غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن

وضمت التشكيلة لاعبين من أندية الأخدود، النصر، الخليج، بالإضافة إلى لاعب واحد من كل من التعاون، الهلال، الاتحاد، نيوم، والفيحاء، وجاءت التقييمات الأعلى لبعض اللاعبين لافتة، خصوصًا في خط الوسط والدفاع.