بهدفي "فيليكس" و"رونالدو".. النصر يتخطى الحزم ويتربع على القمة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الحزم بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة، بقيادة الحكم فيصل البلوي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل بعد ضغط متواصل، حيث تمكن جواو فيليكس من تسجيل الهدف الأول برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من زميله أيمن يحيى عند الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة الهدافين.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، كاد عمر السومة أن يعادل النتيجة للحزم بتسديدة قوية في الدقيقة 51 مرت بجوار القائم. كما تألق حارس الحزم فاريلا في التصدي لتسديدة اللاعب كومان عند الدقيقة 76.
وفي الدقيقة 85، ضاعت فرصة لرونالدو بعد تسديدة مرت فوق المرمى، لكنه عوّض ذلك بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من زميله ويسلي، ليؤكد تفوق النصر ويمنح فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة متربعًا على قمة الترتيب بفارق 3 نقاط عن الوصيف التعاون، فيما تجمد رصيد الحزم عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.