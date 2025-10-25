بهدفي "فيليكس" و"رونالدو".. النصر يتخطى الحزم ويتربع على القمة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الحزم بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة، بقيادة الحكم فيصل البلوي.