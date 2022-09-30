الموت يغيب "خالد الزيلعي" نجم النصر السابق

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الجمعة خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، بعد معاناة مع المرض.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، كما تعرض لجلطة في القلب تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة، قبل أن يدخل في غيبوبة في سبتمبر الحالي، بعد توقف قلب اللاعب 3 مرات.
يذكر أن الزيلعي بدأ مسيرته مع نادي أبها، وتدرج في فئاته السنية، وتنقل بعدها في صفوف العديد من الأندية، أبرزها النصر والتعاون والفيصلي والرائد، قبل أن يفضل العودة مجددًا إلى ناديه أبها، وشارك معه في عدد من اللقاءات، قبل أن يوقع مخالصة مالية معه، ثم انضم إلى العين.