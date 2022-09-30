الموت يغيب "خالد الزيلعي" نجم النصر السابق

يذكر أن الزيلعي بدأ مسيرته مع نادي أبها، وتدرج في فئاته السنية، وتنقل بعدها في صفوف العديد من الأندية، أبرزها النصر والتعاون والفيصلي والرائد، قبل أن يفضل العودة مجددًا إلى ناديه أبها، وشارك معه في عدد من اللقاءات، قبل أن يوقع مخالصة مالية معه، ثم انضم إلى العين.