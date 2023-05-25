قرعة كأس آسيا تحت 23: المنتخب السعودي في المجموعة العاشرة إلى جانب كمبوديا ولبنان ومنغوليا

أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المنتخب السعودي في المجموعة العاشرة إلى جانب كمبوديا ولبنان ومنغوليا, والتي سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالامبور.
ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، وتقام خلال الفترة من 4 - 12 سبتمبر المقبل.
ويتأهل إلى النهائيات 16 منتخباً، حيث ستقام في قطر خلال الفترة من 15 إأبريل حتى 3 مايو من عام 2024.
ووفقًا لموقع الاتحاد الآسيوي، فقد جاء منتخب الأردن في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه سوريا وعمان وبروناي، فيما حل منتخب السعودية في المجموعة العاشرة إلى جانب كمبوديا ولبنان ومنغوليا، في حين جاء منتخب أوزبكستان وصيف حامل اللقب في المجموعة الخامسة بمواجهة إيران وهونج كونج الصين وأفغانستان.
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان، حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة بالمستوى الأقل.
ومع مشاركة منتخب قطر في التصفيات، فإن المباريات التي يخوضها الفريق في التصفيات، سوف تعتبر ودية ولن يتم الأخذ بها عند تحديد ترتيب المجموعة.
وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، حيث تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة.
وكانت منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة خلال شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، بعدما تغلب على أوزبكستان المضيفة في المباراة النهائية، حيث شهدت تلك النسخة أرقامًا قياسية في المتابعة والتفاعل عبر المنصات الرقمية.