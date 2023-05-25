قرعة كأس آسيا تحت 23: المنتخب السعودي في المجموعة العاشرة إلى جانب كمبوديا ولبنان ومنغوليا

وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، حيث تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة.