الفتح يعاود تدريباته بعد إجازة عيد الفطر المبارك

بينما قسّم الجهاز الفني لاعبي الفريق لمجموعتين أُقيمت بينهما مناورة عبر مساحة كامل الملعب تناولت التدريب على عددٍ من الجمل التكتيكية، حيث توقفت المناورة أكثر من مرة لتطوير الأداء وتصحيح بعض الأخطاء.