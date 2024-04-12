الفتح يعاود تدريباته بعد إجازة عيد الفطر المبارك

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته بعد الإجازة التي منحها له المدير الفني السيد "سلاڤن بيليتش" لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر تزامنًا مع توقف دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقبل بداية التدريبات، أقامت إدارة النادي حفل معايدة شمل جميع لاعبي الفريق بمناسبة عيد الفطر، حضره عددٌ من مسؤولي النادي ابتهاجًا بعيد الفطر.
من ناحية أخرى، أقام المدير الفني عددًا من التدريبات اللياقية والفنية تحضيرًا لمنافسات الدوري.
بينما قسّم الجهاز الفني لاعبي الفريق لمجموعتين أُقيمت بينهما مناورة عبر مساحة كامل الملعب تناولت التدريب على عددٍ من الجمل التكتيكية، حيث توقفت المناورة أكثر من مرة لتطوير الأداء وتصحيح بعض الأخطاء.
وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "مراد باتنا" بتدريبات اليوم بعد الإصابة التي تعرّض لها بمباراة أبها الأخيرة، حيث يخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.