منتخب كرواتيا يتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

افتتح دونيايل مالين التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 34 وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 73، إلا أن منتخب الطواحين سجل هدفًا قاتلاً في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع عبر البديل نوا لانغ فارضًا شوطين إضافيين.