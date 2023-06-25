آخر تطورات انتقالات الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن آخر أخبار تعاقدات الأندية السعودية مع العديد من اللاعبين العالميين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إن نادي الهلال يخطط لتقديم عرض بقيمة 40 مليون دولار إلى بورتو البرتغالي مقابل التعاقد مع الإيراني مهدي طارمي، مهاجم الفريق.
وأفاد "كونور" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" بأن الهلال أيضًا مستعد لمنح الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، راتبًا سنويًا قدره 30 مليون دولار.
وأشار أيضًا إلى أن أحد أندية الدوري السعودي مهتم بالتعاقد مع المدافع الإيطالي فرانشيسكو أكيربي، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، خلال الموسم الجديد.
يلعب فرانشيسكو صاحب الـ35 عامًا، لنادي لاتسيو منذ 2018، حيث أعير إلى إنتر ميلان الإيطالي في سبتمبر 2022، وانتهت فترة إعارته بنهاية الموسم.