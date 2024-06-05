إدوارد ميندي: فخور بموسمي الأول مع الأهلي.. وأشكر الجماهير على دعمهم المستمر بالمباريات

أعرب السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى المنتخب السنغالي عن مدى سعادته بموسمه الأول مع الأهلي، وبما قدمه برفقة الفريق خلال هذا الموسم.
وانتقل الحارس السنغالي إلى أحد كبار أندية الدوري السعودي، (الأهلي) الصيف الماضي، وساعد فريقه على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.
وحافظ الحارس السنغالي على نظافة شباكه 15 مرة، لينضم إلى قائمة أفضل حراس مرمى هذا الموسم إلى جانب ياسين بونو حارس الهلال.
وكتب ميندي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا فخور بهذا الموسم الأول في المملكة العربية السعودية حيث اكتشفت أن الدوري السعودي للمحترفين هو دوري تنافسي قوي".
وأضاف الحارس السنغالي: "إلى جميع جماهير الأهلي، شكرًا لكم على دعمكم الثابت وعلى الأجواء المذهلة التي تخلقونها في كل مباراة".
واستطرد حارس الأهلي: "شغفكم يدفعنا إلى تقديم أفضل ما لدينا، نتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى في موسم جديد مثير نحقق فيه طموحاتنا".