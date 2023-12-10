نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يعلن إقامة النسخة الثالثة من الألعاب السعودية 2024

وعبر الأمير فهد بن جلوي، عن فخره بالنجاح التنظيمي الهائل الذي حققته الألعاب السعودية، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي تجسيداً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تدعم الرياضة وتشجّع الشباب، وتعكس حرص سموه البالغ على تطوير المجتمع، وتفتح آفاق الفرص أمام الموهوبين، إلى جانب الثقة والمتابعة الحثيثة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والتي كانت دافعاً لتحقيق النجاح.