العفالق والحميدي يحضران مباراة الشباب والنهضة ضمن جولة زيارات أندية المحترفين

استمرارًا لجولة الزيارات التي تنفذها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأندية الرابطة، حضر رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز العفالق، مباراة نادي الشباب السعودي ونادي النهضة العُماني، ضمن منافسات بطولة كأس أندية الخليج للأبطال، وذلك برفقة مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون الأندية عبدالعزيز الحميدي.
وعلى هامش اللقاء، عقد المهندس العفالق اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خليف الهويشان، والرئيس التنفيذي لكرة القدم، الدكتور محمد الناصر، حيث جرى مناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى دعم أندية الرابطة، وترسيخ نهج التواصل المباشر، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم تطور كرة القدم السعودية.