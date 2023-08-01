بطولة الملك سلمان للأندية العربية.. غدًا 4 مباريات في جولة الحسم.. تعرف عليها

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء آخرُ مباريات دور المجموعات بـ4 مباريات، وذلك في مدينتَيْ أبها والباحة ومحافظة الطائف؛ ففي المجموعة الأولى يلتقي ناديا: الاتحاد السعودي الذي في رصيده 6 نقاط من انتصارين، والشرطة العراقي بـ4 نقاط من انتصار وتعادل، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وفي نفس المجموعة يُقام في مدينة الباحة الكلاسيكو التونسي بين ناديَي: الترجي صاحب النقطة الوحيدة، وشقيقه الصفاقسي الذي يدخل بدون أي نقاط.
وفي أبها، ومن خلال مجموعة الحسابات المعقدة، يلتقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الهلال السعودي صاحب النقطة الوحيدة، والوداد المغربي الذي يملك نقطتين في رصيده، ويتوجب على الهلال الفوز وانتظار نتيجة مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي، والتي ستقام في ملعب نادي ضمك، يدخل السدّ برصيد 4 نقاط متصدّرًا للمجموعة، وفي رصيد الفريق الليبي نقطتان.