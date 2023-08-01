بطولة الملك سلمان للأندية العربية.. غدًا 4 مباريات في جولة الحسم.. تعرف عليها

وفي أبها، ومن خلال مجموعة الحسابات المعقدة، يلتقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الهلال السعودي صاحب النقطة الوحيدة، والوداد المغربي الذي يملك نقطتين في رصيده، ويتوجب على الهلال الفوز وانتظار نتيجة مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي، والتي ستقام في ملعب نادي ضمك، يدخل السدّ برصيد 4 نقاط متصدّرًا للمجموعة، وفي رصيد الفريق الليبي نقطتان.