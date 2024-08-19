الأوروجوياني جاستون ألفاريز يوقع للقادسية حتى 2028

وكشف النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن عقد ألفاريز يمتد مع القادسية حتى 2028، ومثل شركة القادسية في التوقيع على العقد الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر نادي القادسية بالخبر.