الأوروجوياني جاستون ألفاريز يوقع للقادسية حتى 2028

أعلن نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع الأوروجوياني جاستون ألفاريز، لاعب خيتافي الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد لأربع سنوات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن عقد ألفاريز يمتد مع القادسية حتى 2028، ومثل شركة القادسية في التوقيع على العقد الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر نادي القادسية بالخبر.
وشارك المدافع صاحب الـ24عاماً، في 37 مباراة بقميص خيتافي، خلال مسابقتي الدوري وكأس ملك إسبانيا، في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين.