نادٍ سعودي يفاوض برشلونة لضم الدنماركي مارتين برايثوايت

ويرغب برشلونة في الحصول على مقابل نظير رحيل برايثوايت؛ حيث لا يزال يتبقى عامان في عقده، لكن العلاقات المتوتّرة بين الطرفين ستدفع النادي الكتالوني للموافقة على رحيله مجانًا.