نادٍ سعودي يفاوض برشلونة لضم الدنماركي مارتين برايثوايت

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن تقدم أحد أندية المقدمة في الدوري السعودي بعرض رسمي لنادي برشلونة، لضم المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي الشباب هو صاحب هذا العرض، مضيفة: لكنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين جميع الأطراف، وما تزال المفاوضات جارية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب رحيل برايثوايت قريبًا، على الرغم من أن سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية مستمر حتى "31 أغسطس" الجاري.
وخرج برايثوايت من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة؛ إذ قام باستبعاده من الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرغب برشلونة في الحصول على مقابل نظير رحيل برايثوايت؛ حيث لا يزال يتبقى عامان في عقده، لكن العلاقات المتوتّرة بين الطرفين ستدفع النادي الكتالوني للموافقة على رحيله مجانًا.
وكانت تقارير ظهرت في الساعات الماضية تشير إلى أن اللاعب الدنماركي اشترط الحصول على قيمة ما تبقى من عقده مع برشلونة مقابل الرحيل عن أسوار النادي الكتالوني.