أخضر السلة للناشئين يكسب نظيره الكويتي.. في افتتاح البطولة الخليجية

فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على نظيره الكويتي 64-57، في اللقاء الذي أُقِيمَ اليوم الثلاثاء على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في افتتاح البطولة الخليجية للناشئين المؤهّلة لنهائيات البطولة الآسيوية تحت 16 سنة؛ الفترة الأولى شهدت أفضلية للمنتخب السعودي وتقدم 21-8، والفترة الثانية شهدت تحسن أداء المنتخب الكويتي ونجح في تقليص لفارق إلى "5" نقاط، وسجل المنتخب السعودي فقط "8" نقاط وانتهت لصالحه 29-24، والفترة الثالثة واصل المنتخب السعودي تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت لصالحه بفارق "6" نقاط 44-38، وشهدت الفترة الرابعة أفضلية للمنتخب السعودي وينهى اللقاء لصالحه بفارق "7" نقاط.