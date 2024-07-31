ستراسبورغ لا يزال يجري مفاوضات مع الشباب لضم حبيب ديالو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي ستراسبورغ الفرنسي، لضم مهاجم الشباب ،السنغالي حبيب ديالو .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديي ستاد بريست وستراسبورغ الفرنسيين يرغبان فى الحصول على خدمات ديالو، خلال هذا الصيف.
وقال موقع "mercatominute" إن مسؤولي ستراسبورغ، لا يزالون يفاوضون النادي السعودي، بشأن التوقيع مع مهاجمه السنغالي لإعادته مرة أخرى للدوري الفرنسي.
وخرج ديالو (29 عامًا)، من الموسم الماضي مع الشباب برصيد 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 33 مباراة بجميع المسابقات.
وكانت قد حسمت إدارة نادي الشباب قرارها بشأن مستقبل ديالو، وقرروا إعارة أو بيع المهاجم السنغالي، حيث إنه أصبح ليس جزءًا من خطط الشباب بالموسم القادم .