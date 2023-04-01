المسحل يحضر اجتماع الجمعية العمومية الـ76 لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية ماجد آل صاحب؛ اجتماع الجمعية العمومية الـ76 لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، التي أقيمت في الباراغواي؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقّاها الاتحاد السعودي للمشاركة في الاجتماع.