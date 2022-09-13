بايرن ميونيخ يضرب برشلونة بثنائية.. وليفربول ينجو من فخ آياكس

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائي الفريق البافاري كلاً من الفرنسي لوكاس هيرنانديز برأسية جميلة بالدقيقة 50 وليروي سانيه في الدقيقة 54 بعد مجهود فردي مميز.
وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثاني.
وضمن ذات المجموعة عاد إنتر الإيطالي بالفوز من أرض منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "دووسان أرينا"
وسجل للفائز البوسني إدين دجيكو 20، والهولندي دينزل دومفريس 71.
ورفع أنتر رصيد إلى 3 نقاط، بينما بقي فيكتوريا بلزن من دون أي نقطة في المركز الأخير.
وحقق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية على ضيفه أياكس بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء على ملعبه "الأنفليد" ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
بادر النجم المصري محمد صلاح بافتتاح التسجيل للريدز في الدقيقة 17 إلا أن الغاني محمد قدوس أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 27.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن الكاميروني جويل ماتيب من توقيع هدف الفوز لأصحاب الأرض (89).
وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منافسه آياكس الثالث.