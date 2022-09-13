بايرن ميونيخ يضرب برشلونة بثنائية.. وليفربول ينجو من فخ آياكس

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.