Sofascore تكشف عن التشكيلة المثالية لدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية لمباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024/ 2025.
وتضمّنت التشكيلة الأفضل لدور الـ 32 لاعبين من الطائي، القادسية، ولاعب واحد من كل من: الفيصلي، الهلال، الاتحاد، الخليج، الشباب، الاتفاق، الفيحاء.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الحساوي (الفيصلي).
خط الدفاع: على البليهي (الهلال)، إبراهيم النخلي (الطائى)، سعد الموسى (الاتحاد).
خط الوسط: صالح أبوالشامات (الخليج)، كاميرون بويرتاس (القادسية)، إبراهيما تانديا (الطائي)، جياكومو بونافينتورا (الشباب).
خط الهجوم: إيكامبي (الاتفاق)، جوليان كوينونيس (القادسية)، رينزو لوبيز باترون (الفيحاء).