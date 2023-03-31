"ناشئو أخضر اليد" يدشن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للآسيوية الثلاثاء

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006)، المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م، بإقامة معسكر داخلي مفتوح، سيقام في المنطقة الشرقية، يبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 أبريل 2023م، ويستمر لمدة أسبوعين، وبعدها سيشارك المنتخب السعودي في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 إلى 30 آبريل 2023م، وسيشارك فيها 14 منتخبًا.