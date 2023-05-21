مفاجأة في مستقبل الحارس "ديفيد أوسبينا" مع "النصر"

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالكولومبي ديفيد أوسبينا حارس، مرمى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "the hardtackle"، إن ريال مدريد قد يتعاقد مع أوسبينا البالغ من العمر (34 عامًا)، إذا رحل الأوكراني أندريه لونين الحارس الحالي للنادي الإسباني، خلال الفترة الموسم المقبل.
وكان النصر قد تعاقد مع ديفيد أوسبينا في شهر يوليو الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.
ويعد حارس نابولي ومنتخب كولومبيا من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، وتبلغ القيمة السوقية للحارس وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" نحو 4.5 مليون يورو .
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة ،وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد متصدر الدورى السعودى .