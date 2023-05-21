مفاجأة في مستقبل الحارس "ديفيد أوسبينا" مع "النصر"

وقالت صحيفة "the hardtackle"، إن ريال مدريد قد يتعاقد مع أوسبينا البالغ من العمر (34 عامًا)، إذا رحل الأوكراني أندريه لونين الحارس الحالي للنادي الإسباني، خلال الفترة الموسم المقبل.