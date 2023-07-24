"رونالدو" هنا و"ميسي" هناك.. تفوق الدوري السعودي على الأمريكي في مقارنة رقمية

وعلى مستوى المشاركات الدولية، حقق الدوري السعودي نجاحات كبيرة في المشاركات الدولية، حيث حققت الفرق السعودية عديداً من الألقاب، مثل: دوري أبطال آسيا، وكأس بطولة الكؤوس الآسيوية، والسوبر الآسيوي، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية، في المقابل، لم تحظَ الفرق الأمريكية بالإنجازات نفسها، ولم يتمكن أي فريق أمريكي من الوصول إلى المراحل النهائية في البطولات الدولية.