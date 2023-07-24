"رونالدو" هنا و"ميسي" هناك.. تفوق الدوري السعودي على الأمريكي في مقارنة رقمية

خطف الدوريان السعودي والأمريكي خلال هذه السنة أنظار المشجعين ووسائل الإعلام العالمية من بين بقية الدوريات بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إلى نادي النصر السعودي، وانتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ إلى الدوري الأمريكي.
وأشعل تصريح "كريستيانو" لصحيفة "Record" البرتغالية، الأسبوع الماضي، الذي قال فيه إن الدوري السعودي "روشن" يتفوق على الدوري الأمريكي "MLS" ، المقارنة بين الدوريين في وسائل الإعلام العالمية.
وكشفت المقارنات تفوق الدوري السعودي على الدوري الأمريكي وفقاً للأرقام والقيمة السوقية للأندية الكبيرة والحضور الجماهيري الكبير.
وبلغت القيمة السوقية للأندية الأربعة الكبار في الدوري الأمريكي ما يقارب 240 مليون يورو، في حين بلغت القيمة السوقية للاربعة الكبار في السعودية ما يقارب 394 مليون يورو، وفقاً لأرقام "transfermarkt" المتخصّص في تقدير القيمة السوقية للاعبين والأندية .
وجاءت القيمة السوقية للأربعة الكبار في الدوري السعودي على النحو الآتي: "الهلال 140.60 مليون يورو، والنصر 128.58 مليون يورو، والاتحاد 78.03 مليون يورو، والأهلي 46.58 مليون يورو".
فيما بلغت القيمة السوقية للأربعة الكبار في الدوري الأمريكي كالاتي: "إنتر ميامي 78.60 مليون يورو، ولوس أنجلوس 58.90 مليون يورو، وأتلانتا يونايتد 52.48 مليون يورو، وفيلادلفيا 49.73 مليون يورو".
وعلى مستوى المشاركات الدولية، حقق الدوري السعودي نجاحات كبيرة في المشاركات الدولية، حيث حققت الفرق السعودية عديداً من الألقاب، مثل: دوري أبطال آسيا، وكأس بطولة الكؤوس الآسيوية، والسوبر الآسيوي، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية، في المقابل، لم تحظَ الفرق الأمريكية بالإنجازات نفسها، ولم يتمكن أي فريق أمريكي من الوصول إلى المراحل النهائية في البطولات الدولية.