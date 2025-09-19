سيناريو مجنون.. ريمونتادا تاريخية من الأهلي تفرض التعادل على الهلال بالكلاسيكو

فرض فريق الأهلي تعادلاً مثيراً على ضيفه الهلال بعدما نجح في تحقيق ريمونتادا تاريخية حينما قلب تأخرة بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة على ملعب ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة قمة في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 جولة (#عزّنا_بطبعنا).
بدأت المباراة قوية من الطرفين، وتبادل الفريقان الهجمات مبكرًا مع أفضلية نسبية لأصحاب الضيافة لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.
ونجح فريق الهلال في افتتاح التسجيل من أول فرصة حين وصلت كرة عرضية من مالكوم أخفق الدفاع الأهلاوي في التعامل معها لتصل إلى الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي سارع إلى وضعها في الشباك عند الدقيقة12.
وفي غمرة بحث الأهلي عن العودة وتعديل النتيجة نجح فريق الهلال في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها النجم الأورغواياني داروين نونيز من الرواق الأيمن وبذل مجهوداً رائعاً حيث توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة على طبق من ذهب للبرازيلي مالكوم الذي لم يتوان في إيداعها داخل الشباك في غفلة من دفاعات الأهلي وذلك عند الدقيقة 24.
محاولات فريق الهلال استمرت و كاد أن يضيف ثالث الأهداف في الدقيقة الـ33 عن طريق مالكوم الذي استغل خطأ دفاعي وتوغل في منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن مندي تصدى لها ببراعة بعدها توغل سالم من الجهة اليسرى ومرر كرة مميزة إلى نونيز الذي سددها مباشرة لكن يقظة دفاع الأهلي حولتها للعارضة لتضيع فرصة هدف محقق في الدقيقة 38.
وأنهى الهلال أي فرصة لعودة الأهلي إلى أجواء المباراة في الشوط بعد مجهود فردي من سالم الدوسري على الجهة اليسرى ثم مرر كرة أرضية احتاجت إلى لمسة خفيفة من مالكوم لتستقر في شباك ميندي هدفا ثالثا للضيوف في الدقيقة41.
في الجهة المقابلة أضاع الأهلي فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط حينما سدد المدافع البرازيلي إيبانيز كرة قوية بقدمه اليمنى من على مشارف المنطقة لكنها ارتدت من العارضة وفي الوقت بدل الضائع كاد رياض محرز أن يسجل أول أهداف اصحاب الضيافة من ركلة حرة ثابتة لكن المتألق ياسين بونو منعه من ذلك لتبقى النتيجة على حالها.
جاءت بداية مجريات الشوط الثاني سريعة من كلا الفريقين حيث حاول الهلال السيطرة على وسط الميدان والبحث عن التوغل عبر الأطراف خاصة من الجهة اليسرى بهدف تعزيز تقدمه في حين اعتمد فريق الأهلي على التحولات السريعة في محاولة لمباغتة منافسه وتقليص النتيجة لكن دون جدوى في ظل الصلابة الدفاعية للاعبي الهلال في أول نصف ساعة من مجريات الشوط.
ولم يبق فريق الأهلي مكتوف الأيدي بل رد بقوة على تقدم الهلال وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة من خلال تسجيل ريموننتادا تاريخية باحرازه ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة .
بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني زجّ مدرب الأهلي بثلاثة لاعبين دفعة واحدة (صالح أبو الشامات - فراس البريكان - عبدالإله الخيبري) في محاولة لتعديل النتيجة.
وأثمر تبديل المدرب الألماني عن نجاح فريقه في تسجيل هدف تقليص النتيجة بعد هجمة منسقة من الرواق الأيسر عكس من خلالها فراس البريكان كرة عرضية داخل الصندوق أمام القناص إيفان توني الذي أسكنها بدوره من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى على يمين الحارس ياسين بونو في المرمى (78).
حاول فريق الأهلي لملمة أوراقه من جديد بحثاً عن تقليص النتيجة مرة أخرى حيث نجح هذه المرة أيضاً حينما أرسل النجم الجزائري رياض محرز كرة عرضية متقنة أرتقى لها المهاجم الإنجليزي برأسه ليضعها في الشباك مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وذلك في الدقيقة 87.
وأكمل الأهلي انتفاضته في الدقائق الماضية لينجح من تعديل النتيجة أخيراً برأسية المدافع التركي ميريح ديميرال الذي أرتقى لعرضية المتألق رياض محرز فوق الجميع ليتابعها في الشباك وسط عجز ياسين بونو عن التصدي لها (90+1).
بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقاط حيث أضاف الهلال نقطة لرصيده الذي أرتفع للنقطة الخامسة احتل من خلالها المركز السابع كما رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط أيضاً وضعته في المركز الثامن.