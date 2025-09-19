سيناريو مجنون.. ريمونتادا تاريخية من الأهلي تفرض التعادل على الهلال بالكلاسيكو

في الجهة المقابلة أضاع الأهلي فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط حينما سدد المدافع البرازيلي إيبانيز كرة قوية بقدمه اليمنى من على مشارف المنطقة لكنها ارتدت من العارضة وفي الوقت بدل الضائع كاد رياض محرز أن يسجل أول أهداف اصحاب الضيافة من ركلة حرة ثابتة لكن المتألق ياسين بونو منعه من ذلك لتبقى النتيجة على حالها.