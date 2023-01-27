رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٣ يتجهز لمنافسة مشتعلة بين 160 متسابقًا

ويشارك في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة T3 بطل كأس العالم الأرچنتيني فرناندو ألڤاريث، ونجم رالي حائل وبطل باخا الأردن صالح السيف، وبطلة العالم دانية عقيل، ومشاعل العبيدان، بالإضافة للكويتي مشاري الظفيري، أما فئة T4 فيشارك البرازيلي كريستيانو باتيستا وسعيد الموري، فيما تعود مها الحملي للمشاركة في رالي حائل بعد فوزها بالمركز الأول لفئة T4 في رالي جدة العام الماضي، بينما يشارك في الدراجات النارية 11 جنسية مختلفة أبرزهم الإماراتي محمد البلوشي، والأردني محمد أبو عيشة، والكويتي عبدالله الشطي، والسعوديون مشعل الغنيم وأنس الرحياني وعبد الحليم المغيرة، والكويتية سارة على خريبط والهندية سارة كشياب.