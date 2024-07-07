مقعد مضمون للاعبي دوري روشن السعودي في أمم نهائي أوروبا

وابتدأ معاندة الأرض للإسبان في نهائيات كأس العالم 1934 أمام منتخب إيطاليا، ثم في نسخة 1950 أمام البرازيل، وفي 2002 أمام كوريا الجنوبية، وفي 2018 أمام روسيا. أما في نهائيات الأمم الأوروبية، فابتدأت الخسائر أيضاً أمام الطليان في 1980، وأمام فرنسا (على المباراة النهائية) في 1984 وأمام ألمانيا الغربية في 1988، وأمام إنجلترا في 1996، وأمام البرتغال في 2004.