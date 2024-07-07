مقعد مضمون للاعبي دوري روشن السعودي في أمم نهائي أوروبا

تأكد وجود لاعب (على الأقل) من دوري روشن السعودي للمحترفين، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2024، على الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد الـ 14 من يوليو الجاري، بعد تأهل منتخبي إسبانيا وفرنسا للمواجهة الأولى في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل.
وستكون الآمال الفرنسية معلقّة على لاعبها الأفضل في الجولتين الافتتاحيتين، لاعب الاتحاد نغولو كانتي، ورفاقه في قمة نصف النهائي. وفي الجانب الآخر سيسعى لاعبا النصر والقادسية إيمريك لابورت وناتشو فرنانديز إلى منح إسبانيا فرصة الوصول الخامس لنهائي أمم أوروبا.
وعبر منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد إقصائه للمنتخب المستضيف، ألمانيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي شارك إيمريك لابورت لاعباً أساسياً، قبل أن يجد "الماتادور" دعماً من اللاعب ناتشو منذ مطلع الشوط الثاني إثر مشاركته بديلاً لمواطنه روبين لو نورماند.
أما منتخب فرنسا، فواجه البرتغال بقيادة لاعب النصر كريستيانو رونالدو. وقبل أن تمتد المباراة للأشواط الإضافية، شارك لاعب الهلال روبن نيفيز. وتأهل المنتخب الفرنسي بعد الاحتكام لركلات الترجيح التي كسبها 5-3.
وحقق لابورت وناتشو مع زملائهما الانتصار الأول لمنتخب إسبانيا، أمام منتخب البلد المستضيف في البطولات الكبرى، اليورو وكأس العالم على السواء، بعد 9 مباريات خاسرة للإسبان أمام أصحاب الأرض.
وابتدأ معاندة الأرض للإسبان في نهائيات كأس العالم 1934 أمام منتخب إيطاليا، ثم في نسخة 1950 أمام البرازيل، وفي 2002 أمام كوريا الجنوبية، وفي 2018 أمام روسيا. أما في نهائيات الأمم الأوروبية، فابتدأت الخسائر أيضاً أمام الطليان في 1980، وأمام فرنسا (على المباراة النهائية) في 1984 وأمام ألمانيا الغربية في 1988، وأمام إنجلترا في 1996، وأمام البرتغال في 2004.
ومن المفارقة أيضاً أن نسخة 1984 من نهائيات أوروبا، التي فازت بها فرنسا أمام إسبانيا، تُعد النسخة الوحيدة التي تشهد تتويج المنتخب صاحب الضيافة ببطولة أمم أوروبا، منذ أن أصبحت بطولة كاملة في 1980.