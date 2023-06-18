إسبانيا بطلة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

تُوجت إسبانيا بكأس دوري الأمم الأوروبية بعد تخطيها عقبة كرواتيا في النهائي بركلات الترجيح 5-4، وذلك إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية.