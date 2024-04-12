انطلاق بطولة بادل تيماء الأولى بمشاركة 16 فريقًا

تصوير: سعد الكايد
انطلقت أمس الجمعة بطولة بادل تيماء الأولى، بتنظيم من بلدية محافظة تيماء، وتستمر يومين، ويشارك فيها 16 فريقًا، وتقام على ملاعب بادل بمتنزه الأمير فهد بن سلطان، التي انتهت البلدية من تجهيزها ضمن تطوير حديقة الأمير فهد بن سلطان.
جدير بالذكر أن إقامة البطولة تأتي بالتزامن مع فعاليات العيد للأهالي في حديقة السور الأثري، التي تتضمن مسرح الطفل، وتوزيعات مجانية، ومواقع للأسر المنتجة والرسم، والتصوير، والألعاب الهوائية، ومنطقة مطاعم، وهدايا للحضور، وسحبًا على أطقم ذهب وشاشات وجوالات، وعددًا من الفعاليات، وذلك في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك.