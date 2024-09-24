في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا.. "الأخضر" تحت 20 عامًا يواجه أفغانستان

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، التي تضم إلى جواره منتخبات (أستراليا، فلسطين، أفغانستان وماكاو).