في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا.. "الأخضر" تحت 20 عامًا يواجه أفغانستان

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025.
ويستضيف "الأخضر" منتخب أفغانستان في تمام الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس الثلاثاء تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، التي تضم إلى جواره منتخبات (أستراليا، فلسطين، أفغانستان وماكاو).