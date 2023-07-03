الدبل: صفقة جيرارد واحدة من أكبر الصفقات في دورينا.. وانتظروا الإضافات القادمة

وأعرب الدبل عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وذلك لدعمهما السخي في كل المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي، والشكر موصول لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الكرة السعودية من تطور كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولاً ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة.