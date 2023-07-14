ميتروفيتش لاعب فولهام يحسم موقفه من الانضمام إلى الهلال

كشف الصحفي "سانتي اونا" عن اتخاذ الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي، قراره في العرض المقدم له من نادي الهلال لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد الصحفي الذي يعمل "footmercato" بحسابه الشخصي عبر "تويتر"؛ بأن ميتروفيتش وافق على الانتقال للعب بالسعودية، والانضمام إلى الهلال، بعقد مدته 3 سنوات.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي فولهام رفض تمامًا عرض الهلال البالغ 25.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء ميتروفيتش، مؤكدًا على أن اللاعب ليس للبيع.

وأشار الصحفي إلى أنه حتى الآن لم يقدم مسؤولو الهلال عرضًا جديدًا للحصول على خدمات اللاعب الصربي بالموسم الجديد، بعد رفض فولهام العرض الأول المقدم من النادي السعودي.

وانضمّ ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، في 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.