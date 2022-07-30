غليان جماهير "الأهلي" بعد أنباء الاستغناء عن "المسيليم"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحسابات مشجعي النادي الأهلي؛ وذلك بعد الأنباء عن نية الإدارة الاستغناء عن الحارس ياسر المسيليم.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن إدارة النفيعي في طريقها للاستغناء عن الحارس الأهلاوي؛ وخصوصًا بعد التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.
وقالت جماهير النادي إن ما تفعله إدارة النفيعي هو سلسلة من التخبطات، مثل تفريغ النادي من نجومه؛ ما أدى لهبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه.
وعدَّدت الجماهير عددًا من التعاقدات للاعبين لم يلعبوا منذ فترة قبل أن يتعاقد معهم النادي، مثل حمدي النقاز، والحارس ريبيرو، وفرانك كوم.