بعثة "النصر" تغادر إلى دبي تأهبًا لملاقاة "الاستقلال" الإيراني في دوري الأبطال

ويتصدر "الهلال" ترتيب دوري الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام "الأهلي"، مقابل 4 نقاط لكل من "السد" و"النصر"، و3 لكل من "الاستقلال" و"الغرافة" و"الوصل"، ونقطة لـ"بيرسيبوليس" و"باختاكور" و"العين" و"الشرطة"، في حين لا يزال رصيد "الريان" خاليًا من النقاط.