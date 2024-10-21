بعثة "النصر" تغادر إلى دبي تأهبًا لملاقاة "الاستقلال" الإيراني في دوري الأبطال

غادرت بعثة فريق النصر إلى مدينة دبي الإماراتية، تأهبًا لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني يوم غد الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
ويدخل الفريقان المباراة في ظروف مختلفة، حيث فاز "النصر" على "الشباب" في الدوري السعودي، في حين خسر "الاستقلال" 0-3 أمام "زوباهان" يوم الجمعة في الدوري الإيراني.
وكان "النصر" تعادل في الجولة الأولى مع "الشرطة" 1-1 في بغداد، ثم فاز في الجولة الثانية على "الريان" 2-1 في الرياض.
ويتصدر "الهلال" ترتيب دوري الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام "الأهلي"، مقابل 4 نقاط لكل من "السد" و"النصر"، و3 لكل من "الاستقلال" و"الغرافة" و"الوصل"، ونقطة لـ"بيرسيبوليس" و"باختاكور" و"العين" و"الشرطة"، في حين لا يزال رصيد "الريان" خاليًا من النقاط.