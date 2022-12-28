سلة الهلال تكسب البشاير العماني.. في بطولة السوبر لغرب آسيا

كسب فريق الهلال السعودي لكرة السلة نظيره فريق البشاير العماني 86 - 54، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وذلك في ثاني لقاءاته في بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة ضمن المجموعة الأولى لمنطقة الخليج، ليرفع بذلك رصيده إلى أربع نقاط.