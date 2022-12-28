سلة الهلال تكسب البشاير العماني.. في بطولة السوبر لغرب آسيا

كسب فريق الهلال السعودي لكرة السلة نظيره فريق البشاير العماني 86 - 54، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وذلك في ثاني لقاءاته في بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة ضمن المجموعة الأولى لمنطقة الخليج، ليرفع بذلك رصيده إلى أربع نقاط.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح فريق الهلال، وذلك بنتيجة 22 - 14 للشوط الأول، وبنتيجة 22 - 14 للشوط الثاني بفارق 10 نقاط لصالحه، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث 69 - 42 بفارق 23 نقطة لصالح الهلال، ليستكمل في الشوط الرابع بتوسيع الفارق إلى 32 نقطة وإنهاء اللقاء لصالحه.