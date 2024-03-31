ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 25 من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 25 من الموسم الرياضي، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" .
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين على هدف متوسط ميدان فريق الاتحاد اللاعب الشاب أحمد الغامدي ، في مرمى الفيحاء ، والذي سجله بعد عمل جماعي منظم نفذه زملاؤه قبل أن يمرر له النجم الفرنسي كريم بن زيما الكرة وضعته بمواجهة المرمى قدم على إثرها فاصلاً مهارياً حتى يهرب من رقابة الدفاعية ليطلق بعدها تصويبة قوية استقرت في الشباك.
كما اختارت اللجنة أيضاً هدف المدافع المغربي رومان سايس لاعب الشباب في "ديربي الرياض أمام الهلال ، والذي سجله من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في سقف مرمى مواطنه ياسين بونو.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف مدافع الخليج خالد ناري بمرمى فريق ضمك، حيث تقمص دور المهاجمين وتوغل من الجهة اليمنى و راوغ المدافعين، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية منحت فريقه نقاط المباراة.