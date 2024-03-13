رسمياً.. "جينيس" توثق الهلال كأكثر فريق تحقيقاً لأطول سلسلة انتصارات متتالية

وثّقت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي نادي الهلال كأكثر فريق تحقيقاً لأطول سلسلة انتصارات متتالية.
ونجح الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس بفوزه مساء أمس على نظيره الاتحاد في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للوصول للفوز رقم 28 دون هزيمة.
وذكرت موسوعة جينيس أن أكثر انتصارات كرة القدم متتالية للرجال في جميع المسابقات هي 28، وقد حققها الهلال (المملكة العربية السعودية) من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة بين 25 سبتمبر 2023، و12 مارس 2024.
وأضافت الموسوعة أن الهلال حطم الرقم القياسي بعد أيام فقط من معادلة الرقم القياسي للفريق الويلزي نيو ساينتس، بعد فوزهم 2-0 على الاتحاد بدوري أبطال آسيا.