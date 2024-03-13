رسمياً.. "جينيس" توثق الهلال كأكثر فريق تحقيقاً لأطول سلسلة انتصارات متتالية

وذكرت موسوعة جينيس أن أكثر انتصارات كرة القدم متتالية للرجال في جميع المسابقات هي 28، وقد حققها الهلال (المملكة العربية السعودية) من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة بين 25 سبتمبر 2023، و12 مارس 2024.