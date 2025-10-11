الإمارات تخطف فوزًا ثمينًا من عُمان في الملحق الآسيوي

قلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تأخره إلى فوز ثمين على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.