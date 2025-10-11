الإمارات تخطف فوزًا ثمينًا من عُمان في الملحق الآسيوي

قلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تأخره إلى فوز ثمين على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتقدّم المنتخب العُماني بهدف مبكر سجله لاعب الإمارات كوامي أوتون كواديو بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 12، قبل أن يعود المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني ويسجّل هدفين عن طريق ماركوس ميلوني في الدقيقة 76، وكايو لوكاس في الدقيقة 83.
وبهذا الفوز تصدّرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من قطر التي خاضت مباراة واحدة، وعُمان التي لعبت مباراتين.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي قطر مع الإمارات في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل، علمًا بأن الجولة الأولى كانت شهدت تعادل عُمان وقطر دون أهداف.