رياضة
يورو 2024.. "يويفا" يوقف التركي "ميريح ديميرال" مدافع الأهلي مباراتين
أوقف الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، مدافعَ منتخب تركيا "ميريح ديميرال" لمباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفَيْه أمام النمسا "2-1" في لايبتزيغ في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024™ في ألمانيا؛ ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي، غدًا السبت.
وقال "يويفا"، في بيان: إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم".
وبموجب العقوبة: يواجه المدافعُ الغيابَ عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.