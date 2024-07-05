يورو 2024.. "يويفا" يوقف التركي "ميريح ديميرال" مدافع الأهلي مباراتين

أوقف الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، مدافعَ منتخب تركيا "ميريح ديميرال" لمباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفَيْه أمام النمسا "2-1" في لايبتزيغ في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024™ في ألمانيا؛ ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي، غدًا السبت.