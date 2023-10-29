كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال يواجه الحزم والخليج أمام ضمك

تنطلق اليوم الاثنين مباريات دور الـ16، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 /2024 حيث تقام 3 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وكان النجمة قد صعد لدور الـ16، بعد فوزه على الرائد بالدور الـ32، وصعد الفيصلي بعد الفوز على الطائي.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.
يدخل الخليج المواجهة بعد فوزه على العدالة في دور الـ32، فيما تأهل ضمك بعد تغلبه على القيصومة.
يقام اللقاء بين الهلال والحزم في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكان قد تأهل الهلال لدور الـ16، بفوزه على الجبلين في دور الـ32، بينما صعد الحزم بعد فوزه على نادي العربي.